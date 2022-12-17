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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Макрон после ЧМ отправится на авианосец "Шарль-де-Голль", чтобы поздравить военных с Рождеством

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, который в воскресенье посетит финал Чемпионата мира по футболу в Катаре, отправится в понедельник на авианосец "Шарль-де-Голль", находящийся у берегов Египта, сообщают французские СМИ.

В воскресенье Макрон вместе с супругой Брижит прибудет на стадион "Лусаил", чтобы поддержать сборную Франции, которая сыграет против команды Аргентины.

В случае победы Франции в понедельник в Париже на Елисейских полях состоится чествование футболистов, однако президент не примет спортсменов в Елисейском дворце, как это было в 2018 году.

В Елисейском дворце сообщили, что из Катара французский лидер отправится на авианосец "Шарль-де-Голль", чтобы поздравить с наступающим Рождеством французских военных.

Ожидается, что Макрон переночует на борту корабля. Во вторник он направится в Иорданию, где пройдет конференция "Багдад II", в которой примут участие несколько стран Ближнего Востока.

Франция Эммануэль Макрон
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