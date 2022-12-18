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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Три судна переправят продовольствие из Украины в Италию и Испанию

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли три сухогруза с кукурузой, пшеницей и подсолнечным маслом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"18 декабря три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 54 464 тонны зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Lady Ayana (25 тыс. 250 тонн кукурузы) и Barbaros Hayrettin V (5 тыс. 214 тонн подсолнечного масла) направляются в Италию. Судно AK Halima доставит 11,1 тыс. тонн пшеницы и 11,9 тыс. тонн кукурузы в Испанию.

В СКЦ отметили что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем быть переправлено в другие страны".

В украинские порты также направляются пять судов, которые в воскресенье прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 18 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 14 194 211 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 128 судов: 565 на прибытие в украинские порты и 563 - на выход из них", - сообщили в СКЦ.

Украина Испания Италия
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