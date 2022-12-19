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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Аналитики Commerzbank спрогнозировали сильное подорожание нефти в I полугодии 2023 года

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть вновь сильно вырастут в первом полугодии 2023 года на фоне значительного усиления напряженности на нефтяных рынках, говорится в сообщении Commerzbank. Причем решающим фактором станет эмбарго Европейского союза на российскую нефть.

В ноябре около 11% всего импорта нефти в ЕС приходилось на Россию, и теперь ее необходимо закупать в других странах. Введение потолка цен на российскую нефть является еще одним фактором, и Россия предупредила, что прекратит поставки в страны, которые согласятся на эти ограничения, отмечают аналитики банка.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что с учетом вытекающей из этого потери рынков сбыта Россия снизит добычу нефти примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к концу первого квартала 2023 года по сравнению с уровнем до начала военной операции. По данным Commerzbank, до недавнего времени РФ практически не приходилось сокращать производство, поскольку снижение экспорта нефти в ЕС компенсировалось увеличением поставок в Китай, Индию и Турцию.

Несмотря на сокращение добычи ОПЕК+, ожидается, что добыча в США увеличится примерно на 1 млн б/с, а также ожидается значительный рост производства в Бразилии и Норвегии.

Эксперты Commerzbank прогнозируют, что мировой спрос на нефть в конце 2023 года будет на 2,5 млн б/с выше, чем в настоящее время. Это означает, что спрос снова превысит предложение с середины года, в то время как и без того низкие запасы продолжат уменьшаться.

Они считают, что текущая слабость цен является недолговечной, и в ближайшие месяцы произойдет значительное восстановление, при этом к середине 2023 года котировки контрактов на марку Brent снова вырастут до $95 за баррель.

При этом если цены не восстановятся в той степени, в которой ожидалось, страны ОПЕК+ могут еще больше сократить добычу. Уровень котировок ниже $80 за баррель рассматривается альянсом как слишком низкий, по крайней мере до тех пор, пока мировая экономика не застопорилась, отмечается в сообщении банка.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures в 15:41 стоили $79,82 за баррель, что на 1% выше их цены на закрытие торгов в пятницу.

Commerzbank
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