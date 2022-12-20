Макрон пообещал усиление вооруженных сил Франции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Франция должна лучше вооружиться в контексте событий на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Серьезность обстановки требует, чтобы мы поддерживали наши вооруженные силы", - сказал Макрон во вторник в интервью каналу Franceinfo, находясь на борту авианосца "Шарль де Голль" в Красном море.

По словам президента, Франция должна "идти дальше" в своей военной стратегии и, трезво оценивая риски, "оставаться независимой и сильной".

Французский президент напомнил, что пять лет назад он предпринял значительные инвестиции в вооруженные силы на основе закона о военном планировании. "Мы готовим новый закон, согласно которому нужно будет идти еще дальше", - сообщил Макрон.

Он объяснил, что желает для Франции армию, которая сможет "действовать самостоятельно, выбирать себе партнеров для обороны как собственной территории, так и для действий в Европе и Средиземноморье".