Число инфицированных COVID-19 в США с начала пандемии превысило 100 млн

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах с начала пандемии коронавируса число инфицированных превысило 100-миллионную отметку, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По его данным, по состоянию на утро среды количество переболевших и больных в настоящее время достигло 100 млн 3 тыс. 294.

От связанных с инфекцией заболеваний скончались 1 млн 88 тыс. 236 человек.

Всего в мире на утро среды с начала распространения COVID-19 зафиксировано 654 млн 48 тыс. 157 заразившихся, летальный исход зафиксирован в 6 млн 669 тыс. 703 случаях.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты на утро среды составил 856,4, в США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 327 человек.