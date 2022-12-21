Белоруссия продлила ограничения на въезд и пребывание на ряде территорий, граничащих с Украиной

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия продлила ограничения на въезд и пребывание на некоторых территориях, граничащих с Украиной, соответствующее постановление правительства республики опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

"Временно ограничить въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в документе.

Ограничения не распространяются на физических лиц, следующих в пограничную полосу: для выполнения трудовых (служебных) обязанностей; к месту жительства (месту пребывания) и обратно; к месту жительства (месту пребывания) близких родственников и обратно; в исключительных случаях с разрешения председателя Государственного пограничного комитета или уполномоченного им должностного лица.

Срок действия временных ограничений не указывается. Ограничения впервые были введены 1 июня текущего года и действовали по сентябрь, позднее были продлены по декабрь.