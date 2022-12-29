Нетаньяху пообещал остановить ядерную программу Ирана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Снова ставший премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху назвал основные цели своего правительства, одна из которых - остановить ядерную программу Ирана, пишет The Times of Israel.

Выступая в Кнессете, премьер назвал главными целями своего правительства остановку ядерной программы Израиля, разработку государственной инфраструктуры, которая позволит соединить окраины с центром страны, и восстановление внутренней безопасности Израиля.

Он также пообещал, что правительство будет бороться с растущей стоимостью жизни и улучшать образование в стране.

Нетаньяху пообещал сделать Израиль сильной и процветающей "мировой державой".

Бывший премьер-министр Яир Лапид перед уходом со своего поста выразил надежду на то, что Нетаньяху продолжит курс на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

29 декабря Кнессет большинством голосов одобрил состав нового правительства Нетаньяху. Политик в шестой раз возглавил правительство Израиля. В общей сложности он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля - 15 лет и 3 месяца.