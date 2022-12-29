Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Нетаньяху пообещал остановить ядерную программу Ирана

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Снова ставший премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху назвал основные цели своего правительства, одна из которых - остановить ядерную программу Ирана, пишет The Times of Israel.

Выступая в Кнессете, премьер назвал главными целями своего правительства остановку ядерной программы Израиля, разработку государственной инфраструктуры, которая позволит соединить окраины с центром страны, и восстановление внутренней безопасности Израиля.

Он также пообещал, что правительство будет бороться с растущей стоимостью жизни и улучшать образование в стране.

Нетаньяху пообещал сделать Израиль сильной и процветающей "мировой державой".

Бывший премьер-министр Яир Лапид перед уходом со своего поста выразил надежду на то, что Нетаньяху продолжит курс на нормализацию отношений с Саудовской Аравией.

29 декабря Кнессет большинством голосов одобрил состав нового правительства Нетаньяху. Политик в шестой раз возглавил правительство Израиля. В общей сложности он занимал эту должность дольше всех остальных политиков в истории Израиля - 15 лет и 3 месяца.

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран Саудовская Аравия Кнессет Яир Лапид
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер Пеле

Умер Пеле

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Горнолыжные курорты Франции и Швейцарии приспосабливаются к нехватке снега

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Китай планирует увеличить расходы в 2023 году для поддержки экономики

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Умер бывший премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Цена Brent снизилась до $82 за баррель

Украинская ракета С-300 упала на территории Белоруссии

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

В ЕС обсуждают координацию действий в связи с волной заражений COVID-19 в Китае

Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });