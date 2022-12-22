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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Российский Генштаб оценил военную помощь Запада Украине в $100 млрд

Российский Генштаб оценил военную помощь Запада Украине в $100 млрд
Валерий Герасимов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - РФ оценивает размер помощи, которую получила Украина от западных стран, в 100 млрд долларов, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На сегодня США и их союзники последовательно наращивают объемы военной помощи Киеву для придания конфликту затяжного характера. Совокупная зарубежная финансовая помощь Украине составила почти 100 млрд долларов", - сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств в четверг.

По его словам, в поставках вооружения наиболее значительный вклад вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.

"Всего с начала специальной военной операции, страны Запада передали Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около 1000 ББМ (боевая бронированная машина - ИФ), не менее 800 бронеавтомобилей, а также до 700 артиллерийских систем, 100 единиц РСЗО, 130 тыс. противотанковых средств, свыше 5300 ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ИФ) и не менее 5 тыс. БПЛА (беспилотный летательный аппарат - ИФ) различного назначения", - сообщил Герасимов.

Украина Генштаб РФ
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