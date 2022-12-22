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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

США ввели санкции против 10 компаний РФ, связанных с судоходством

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг внес в санкционные списки 10 российских компаний, имеющих отношение к судоходству.

В документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) говорится, что под санкции, в том числе попали АО "Концерн "Моринформсистема-Агат", ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей", АО "Аккумуляторная компания "Ригель", Закрытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт судового машиностроения", АО "Морские навигационные системы", Институт океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Действие санкций в отношении этих структур предусматривает замораживание активов.

США
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