Сотрудник разведки Германии задержан по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Власти ФРГ задержали в среду в Берлине сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) по подозрению в шпионаже в пользу России, передает в четверг "Хандельсблатт".

"BND разоблачила собственного сотрудника, который, по всей видимости, работал на Россию. Генеральная прокуратура ФРГ сообщила в четверг, что Федеральное ведомство уголовной полиции Германии накануне провело его задержание", - сообщает газета.

По данным следствия, задержанный ранее в этом году передавал информацию российским спецслужбам, но какую именно, не сообщается.

В свою очередь издание t-online сообщает, что в квартире подозреваемого, а также на двух объектах BND прошли обыски.

Сотрудник BND в четверг предстал перед судьей, его обвиняют в государственной измене.

Руководитель BND Бруно Каль заверил, что в связи с этим делом в службе проходит внутренняя проверка. Он пообещал сотрудничать со следственными органами для прояснения обстоятельств инцидента, но пока отказался предавать публичной огласке детали дела.