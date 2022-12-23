World Athletics продлила на 2023 год нейтральный статус для россиян

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкой атлетики World Athletics в 2023 году продолжит выдачу россиянам нейтрального статуса для участия в международных турнирах, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Там сослались на ответ World Athletics на запрос федерации.

"Представители World Athletics ответили, что процесс получения нейтральных статусов будет продолжаться до тех пор, пока Совет WA не примет другого решения. Спортсмены, имеющие нейтральный статус на 2022 год, могут продолжать участвовать в соревнованиях на условиях, обозначенных в решении Совета WA от 1 марта 2022 года, до дальнейшего уведомления WA", - говорится в сообщении.

"Таким образом, нейтральный статус продлевается спортсменам, которые получили его на 2022 год. Те, кто желает получить статус ANA (нейтральный статус - ИФ), должны заполнить все документы по той же схеме, что и в 2022 году", - отметили в федерации.

ВФЛА напоминает, что 50 спортсменов из расширенного списка должны будут получать согласование от ВФЛА на каждый международный старт в письменном виде.