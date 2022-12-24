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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Алиев заявил Макрону, что Армения "продолжает оккупацию восьми азербайджанских сел"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры двух стран обсудили процессы на Южном Кавказе.

По информации пресс-службы президента Азербайджана, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"В ходе разговора Макрон затронул отношения между Арменией и Азербайджаном, в том числе ситуацию на дороге, проходящей через Лачинский район Азербайджана", - подчеркивается в информации.

"Президент Алиев заявил, что основными требованиями представителей гражданского общества являются прекращение незаконной эксплуатации месторождений и обеспечение проведения экологического мониторинга на этой территории", - отмечается в информации.

Алиев в ходе разговора отметил, что Армения продолжает оккупацию 8 азербайджанских сел.

"Макрон, в свою очередь, заявил о своей готовности оказать поддержку нормализации армяно-азербайджанских отношений, продолжению переговоров по мирному договору", - отмечает пресс-служба президента Азербайджана.

Алиев также отметил, что в отношениях, касающихся региональных вопросов, важна сбалансированность и непредвзятость.

Армения Азербайджан
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