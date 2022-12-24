Путин и Алиев обсудили вопросы по безопасности на азербайджанско-армянской границе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ситуацию с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе.

Как отметили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора Путин тепло поздравил Алиева с днем рождения.

"Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе", - говорится в сообщении пресс-службы.