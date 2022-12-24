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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Число случаев COVID-19 в мире превысило 656,6 млн

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 656 млн 624 тыс. 289, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 677 тыс. 474 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.

Число случаев COVID Число умерших пациентов
США 100 млн 365 тыс. 943 1 млн 90 тыс. 200
Индия 44 млн 678 тыс. 103 530 691
Франция 39 млн 322 тыс. 741 162 193
Германия 37 млн 211 тыс. 937 160 768
Бразилия (данные на утро минувшей пятницы) 36 млн 92 тыс. 845 692 652

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 857,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 457, в Германии - 1 917, в Бразилии - 3 217.

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