Число случаев COVID-19 в мире превысило 656,6 млн
Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 656 млн 624 тыс. 289, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 677 тыс. 474 человека.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.
|Число случаев COVID
|Число умерших пациентов
|США
|100 млн 365 тыс. 943
|1 млн 90 тыс. 200
|Индия
|44 млн 678 тыс. 103
|530 691
|Франция
|39 млн 322 тыс. 741
|162 193
|Германия
|37 млн 211 тыс. 937
|160 768
|Бразилия (данные на утро минувшей пятницы)
|36 млн 92 тыс. 845
|692 652
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы составил 857,5. В США на 1 млн жителей скончались 3 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 457, в Германии - 1 917, в Бразилии - 3 217.