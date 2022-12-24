В России за сутки COVID-19 заболели почти семь тысяч человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6 986 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 108 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 7%.

Накануне оперштаб сообщал о 1 192 случаях госпитализации за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ. Снижение произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 7 409 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 423.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 54 человека, накануне сообщалось о 57 умерших.

Выздоровели за сутки 8 004 человека, или на 3,3% меньше в сравнении с 23 декабря, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 757 697 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 274 умерших и 21 157 222 выздоровевших.