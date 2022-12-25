Христиане западных стран отмечают Рождество

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Христиане многих стран мира отмечают в воскресенье Рождество.

В отличие от прошлого года празднование пройдет практически без ограничительных мер, действовавших ранее для борьбы с распространением коронавируса во время пика пандемии.

Традиционно в Ватикане пройдет рождественское богослужение. Папа римский Франциск выступит с обращением "К городу и к миру" (Urbi et orbi). Его выступление намечено на 12:00 по местному времени (14:00 мск). Понтифик обратится к верующим с балкона базилики Святого Петра.

Вифлеем, где, согласно христианской традиции, родился Иисус Христос, в этом году стал точкой притяжения туристов и верующих, которые в последние несколько лет из-за пандемии не могли приехать. Глава отельной ассоциации Вифлеема Элиас Аржа ранее заявил, что ожидает роста туристического потока не только в рождественские праздники, но и в следующем году. "Потому что весь мир, и в особенности христианские паломники, все хотят вернуться на Святую Землю", - сказал он.

Во многих европейских городах в преддверии Рождества на улицах установили украшенные ели и традиционные ярмарки. Однако так как Европа столкнулась с энергетическим кризисом, действуют некоторые ограничительные меры. Например, в ряде стран ограничили часы работы праздничного освещения и перешли на энергосберегающие светильники.

Между тем, Санта Клаус в ночь на воскресенье вновь совершит свое традиционное рождественское турне по разным уголкам планеты. За его передвижением следит Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД). Традиция отслеживать перемещения главного рождественского персонажа зародилась в НОРАД в 1955 году, когда в одной американской газете появилось объявление с номером телефона, позвонив на который можно было "поговорить с Сантой". Однако в объявление вкралась опечатка. В результате дети стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США (предшественника НОРАД), после чего, начиная с 1958 года, военные взяли на себя праздничную обязанность ежегодно сообщать всем желающим о передвижениях Санта-Клауса.

По новому стилю Рождество 25 декабря встречают не только католики, но и представители практически всех остальных христианских конфессий мира, включая православных. Исключение составляют последователи Русской, Сербской, Иерусалимской и Грузинской православных церквей, которые отмечают этот праздник в ночь на 7 января.