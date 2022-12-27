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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии в понедельник.

"Белорусская таможня перешла на усиленный режим работы. Оформляются все транспортные средства, которые подают сопредельные стороны", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там пояснили, что в пункте пропуска "Брест" таможенники в среднем на въезд оформляют до 800 автомобилей в сутки, а время ожидания в "зеленом" коридоре не превышает 30 минут, в "красном" составляет не более 1,5 часа.

Страны же Европейского союза, согласно заявлению ГТК, по-прежнему не выполняют нормы, установленные в рамках двусторонних договоренностей.

"В указанном пункте пропуска выезда в Польшу сейчас ожидает около 200 легковушек. На протяжении нескольких месяцев польские контролирующие органы никаким образом не реагируют на существующую проблему", - говорится в сообщении.

В ГТК Белоруссии отметили еще большее увеличение транспорта на границе в предновогодние дни, вызванное праздниками. Таможенники говорят о возросшем количестве легковых автомобилей и автобусов, также товаров, которые граждане приобретают на европейских рождественских распродажах.

Белоруссия Польша
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