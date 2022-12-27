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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Военные РФ уничтожили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о поражении в районе Краматорска в ДНР запасного командного пункта 80-й десантно-штурмовой бригады армии Украины.

"Ракетными войсками и артиллерией поражен запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорск Донецкой народной республики, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово вскрыта огневая позиция и уничтожена вместе с расчетом артиллерийская система М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк", - заявил он.

Также, по словам Конашенкова, еще одна артиллерийская система М777 уничтожена в районе населенного пункта Преображенка в Запорожской области.

"В районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Северск Донецкой народной республики уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган", а также две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - сказал представитель Минобороны.

Конашенков заявил, что в районах населенных пунктов Красногоровка и Пречистовка (ДНР) республики уничтожены на огневых позициях две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика".

"В районах города Купянск Харьковской области, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Новогригоровка Херсонской области уничтожены четыре гаубицы "Мста-Б" и две гаубицы Д-20", - сказал он.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три украинских беспилотника в ДНР и Запорожской области.

"Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районе города Дебальцево Донецкой народной республики", - заявил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил он.

Минобороны Украина Краматорск
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