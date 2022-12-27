Немецкие СМИ узнали о назначении в 2023 году члена СвДП послом ФРГ в России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Эксперта по внешней политике "Свободной демократической партии Германии" (СвДП) Александра Ламбсдорфа должны назначить летом 2023 года новым послом ФРГ в РФ, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник.

"Будущим летом специалист по внешней политике СвДП Александр Ламбсдорф должен стать новым послом. Эту информацию подтвердили Der Spiegel в правящей коалиции. "Так и задумано", - сказал источник о кандидатуре", - отмечает издание.

Ранее в правящей коалиции многие полагали, что Ламбсдорф получит пост посла Германии в США.

Ламбсдорфа считают одним из самых опытных экспертов по внешней политике в правящей коалиции: в 2000 - 2003 годах он был сотрудником посольства Германии в Вашингтоне, затем работал по российскому направлению в МИД ФРГ. Кроме того, в 2004 - 2017 годах был депутатом Европарламента, а с 2017 года он депутат бундестага и заместитель председателя парламентской фракции СвДП.

Der Spiegel напоминает, что ранее Ламбсдорф неоднократно осуждал спецоперацию РФ на Украине и отмечал отсутствие на данный момент условий для дипломатического урегулирования разногласий. В сентябре он заявлял о необходимости для Берлина продолжить оказывать военную помощь Украине.