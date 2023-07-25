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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:18

Посол ФРГ в РФ фон Гайр объявил о завершении своей миссии в Москве через несколько дней

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что в ближайшие дни покинет свой пост и вернется в ФРГ.

"Через несколько дней я окончательно уеду из Москвы после четырех лет работы", - сказал фон Гайр на приеме в российской столице.

Он отметил, что считает важным сохранение дипломатического присутствия Берлина в Москве, чтобы дипломаты "продолжали оставаться на связи с правительством страны".

Посол сказал, что благодарен за работу всем сотрудникам посольства, в том числе российским гражданам, многих из которых пришлось уволить в последнее время из-за наложенных Россией ограничений, отметив, что с 2019 было выслано почти 90 дипломатов и членов их семей, а несколько недель назад "были вынужденно уволены сотни российских сотрудников".

"Я хотел бы искренне поблагодарить тех представителей официальной России, которые, несмотря на все коллизии, всегда относились ко мне и моим сотрудникам честно, профессионально и дружелюбно", - сказал фон Гайр.

Посол признал, что "не может испытывать подлинного оптимизма" относительно будущего, однако мысли о проделанной за четыре года работе "вселяют надежду на лучшее будущее".

Ранее сообщалось, что член "Свободной демократической партии Германии" (СвДП) Александр Ламбсдорф получил предварительное согласие Москвы на вступление в должность посла ФРГ в РФ.

Как сообщала газета "Хандельсблат" со ссылкой на представителя МИД Германии, Ламбсдорф может вступить в должность нового посла ФРГ в Москве уже этим летом. По данным газеты, Фон Гайр, который был послом ФРГ в России с 2019 года, может занять должность постоянного представителя Германии при НАТО.

Геза Андреас фон Гайр Германия Москва
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