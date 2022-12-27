Китай и Россия завершили совместные военно-морские учения

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Китай и Россия во вторник завершили совместные военно-морские учения "Морское взаимодействие-2022", которые проводились в акватории Восточно-Китайского моря, сообщил телеканал CGTN.

Учения боевых кораблей двух стран проходили в течение семи дней. В рамках маневров корабельные группировки, в частности, отработали противолодочные операции и задачи противовоздушной обороны.

Как заявил представитель Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая контр-адмирал Ван Юй, совместные учения стали еще одним успешным примером сотрудничества между военно-морскими силами Китая и России.

На минувшей неделе начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сказал, что российско-китайские военные учения проводятся в качестве меры реагирования на агрессивное наращивание военного потенциала США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в АТР, а также учения и тренировки. Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам", - заявил он на брифинге 22 декабря.

"Это сотрудничество - закономерная реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в регионе. Вместе с тем мы не собираемся по примеру Вашингтона создавать в регионе никаких союзов и новые разделительные линии. Учения проводим в строгом соответствии с международным правом", - отметил Герасимов.

Российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2022" проходило в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря.

19 декабря российские военные сообщили о выходе из Владивостока на учения отряда кораблей Тихоокеанского флота.

По данным Минобороны РФ, в ходе активной части учения были запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы, отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

Россию на учениях представлял флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный".

Минобороны РФ сообщало, что от военно-морских сил Китая были задействованы два эскадренных миноносца, два сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельная подводная лодка.

По данным российского оборонного ведомства, впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море в рамках учений ШОС. С 2012 года вне рамок ШОС проходят ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.