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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг вывела на орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-10-02", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлён с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, в 12:43 по пекинскому времени (в 7:43 по московскому).

По данным корпорации, аппарат был разработан для испытания на орбите новых технологий в сфере мониторинга космической среды.

Этот запуск стал для Китая 64-м по счёту и последним в этом году.

Китай
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