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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Казахстане принят закон об увольнении чиновников, чьи расходы выше доходов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Сенат парламента Казахстана принял антикоррупционные поправки в три кодекса и восемь законов. В частности принята поправка об увольнении чиновника, чьи расходы превышают официальные доходы.

В поправках оговаривается размер взысканий за незаконное обогащение госслужащих, приравненных к ним лиц, их супругов. В частности, если разница в расходах и доходах чиновника превысит 1 тысячу МРП (1 МРП, месячный расчетный показатель равен 3180 тенге) - будет предусмотрена "фискальная санкция", то есть 90% от суммы разницы будет возвращено в качестве административного штрафа.

Если эта разница превышает годовой доход госслужащего, будет рассмотрен "карьерный штраф": человек лишится возможности находиться на госслужбе на три года по отрицательным мотивам.

При этом в каждом случае чиновнику будет дана возможность обосновать законность расходов.

Одобренные новеллы введут в действие с 2027 года с учетом полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием.

Еще ряд одобренных положений направлены на защиту граждан, сообщивших о коррупции. До сих пор их трудовые права не были защищены и был риск, что у них могут появиться проблемы на работе. Поправки содержат нормы, защищающие трудовые отношения информаторов. Так, вводится норма о том, что лицо, сообщившее о коррупции, не может быть привлечено к дисциплинарной ответственности или уволено с должности или переведено на другую должность без рекомендаций согласительной комиссии.

При этом информацию о коррупции предлагается отнести к конфиденциальной с введением уголовной ответственности за ее разглашение.

Пакет поправок направлен на подпись президенту.

Казахстан Сенат
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