Токаев назвал системную коррупцию "спусковым крючком" беспорядков в Казахстане

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана, лидер партии "Нур Отан" Касым-Жомарт Токаев назвал трагические январские события в стране самым суровым испытанием за все годы независимости.

""Нур Отан" должна быть в авангарде объявленной мною беспощадной борьбы с коррупцией, выдвигать полезные инициативы по этой серьезнейшей проблеме. Ни для кого не секрет, что системная коррупция стала своего рода спусковым крючком январских потрясений", - сказал Токаев на внеочередном съезде партии в пятницу.

Слова президента приводит его пресс-служба в твиттер-трансляции съезда партии.

Вместе с этим, считает Токаев, события января показали, что Казахстан успешно сдал экзамен на зрелость общества и состоятельность государства.

"Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий. Мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки", - подчеркнул президент.

Он отметил, что "благодаря сплоченности, солидарности, мужеству, сознательности наших граждан в Казахстане смогли предотвратить разрушение нашей государственности, не допустили еще большего кровопролития".

"Трагический январь" стал для нас самым суровым испытанием за все годы независимости", - подчеркнул он.

"Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и, в конечном итоге, на захват власти", - сказал Токаев.

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене (на западе страны), переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал город Алма-Ата.