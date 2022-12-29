Рост ВВП Вьетнама в 2022 году стал максимальным с 1997 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Подъем экономики Вьетнама в 2022 году составил 8,02% в годовом выражении и стал максимальным с 1997 года. Таковы данные статистического ведомства страны.

Таким образом, темпы роста ВВП Вьетнама превзошли официальный целевой показатель в диапазоне 6-6,5%.

В 2021 году экономика страны выросла на 2,6%, в 2020 – на 2,9%.

Сектор услуг, на который приходится 41,3% в структуре ВВП Вьетнама, в уходящем году увеличился на 9,99%. Рост розничных продаж потребительских товаров и услуг составил 19,8%, до 5,68 квдрлн вьетнамских донгов (около $240,5 млрд).

Поступления от туризма подскочили почти в 4 раза (на 272%). Всего в 2022 году в страну приехали 3,7 млн туристов, что в 23,3 раза больше прошлого года.

Объем промышленного производства за год увеличился на 7,69%. При этом все секторы промышленности зафиксировали рост, а самые высокие темпы подъема отмечены в обрабатывающей промышленности.

Объем инвестиций в экономику Вьетнама вырос на 11,2% и составил 3,22 квдрлн донгов. Иностранные инвестиции увеличились на 11%, до $27,72 млрд.

Профицит внешнеторгового баланса по итогам года составил $11,2 млрд. Объем экспорта подскочил на 10,6%, импорта - вырос на 8,4%.

В четвертом квартале рост ВВП Вьетнама составил 5,92% по сравнению с тем же кварталом годом ранее, замедлившись с 13,7% в третьем квартале.

Между тем экономисты статистического ведомства в отчете предупредили, что экономику страны ожидают трудности в 2023 году на фоне ослабления глобального спроса.

"Замедление темпов мирового экономического роста затруднит привлечение иностранных инвестиций и рост экспорта Вьетнама в следующем году", - заявил экономист Банка инвестиций и развития Вьетнама и советник правительства страны Кан Ван Люк.