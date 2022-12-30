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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Лидеры России и Китая обсудят региональную проблематику и двусторонние отношения

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу по видеосвязи обсудят актуальную региональную проблематику, а также двусторонние отношения.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, в ходе переговоров, который пройдут в первой половине дня по московскому времени, "очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам".

"Есть и те, которые ближе к нам, к России, а есть те, которые ближе к Китаю", - пояснил представитель Кремля.

Последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись на саммите ШОС в Самарканде в середине сентября. Тогда в начале переговоров глава российского государства признал наличие у Пекина вопросов и озабоченностей в связи с украинским кризисом и пообещал подробно разъяснить позицию Москвы по этой теме.

Пекин неоднократно призывал Москву и Киев вернуться к переговорам по урегулированию ситуации без предварительных условий.

Уходящий год также запомнился обострением ситуации между берегами Тайваньского пролива. В начале августа Тайвань, который Пекин и подавляющее большинство стран мира считают неотъемлемой частью КНР, посетила спикер палаты представителей США Ненси Пелоси. А еще спустя две недели на остров прибыла делегация американских конгрессменов. Пекин жестко отреагировал на визит Пелоси и провел в Тайваньском проливе военные учения. РФ также осудила действия США в отношении Тайваня. Так, на той же встрече с Си Цзиньпином в Самарканде Путин заявил, что Россия "осуждает провокации США и их сателлитов в Тайваньском проливе".

В 2022 году на фоне антироссийских санкций серьезно выросло торгово-экономическое взаимодействие между Россией и Китаем. В частности, глава ФТС России Владимир Булавин заявил, что по итогам текущего года товарооборот между двумя странами увеличится на 26% до $170 млрд.

В декабре Пекин посетил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Он встретился с Си Цзиньпином, который также является генсеком Коммунистической партии Китая. На встрече он передал китайскому лидеру послание от российского президента. Позднее Песков пояснил, что послание касалось стратегического партнерства двух стран и международной обстановки, отметив, что главы России и КНР регулярно обмениваются рабочими посланиями.

Китай Си Цзиньпин Владимир Путин
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