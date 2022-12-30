В США уволен профессор искусства за демонстрацию средневековых изображений Мухаммеда

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Профессор искусств был уволен из Университета Хэмлайн в штате Миннесота в результате жалоб студентов-мусульман. Преподаватель показывал им исторические изображения Мухаммеда во время урока исламского искусства, что и стало причиной их возмущения. Об этом сообщает Fox News.

Профессор Университета Хэмлайн в Сент-Поле (имя преподавателя осталось неназванным) вызвал возмущение членов Ассоциации мусульманских студентов за показ картин Мухаммеда, сделанных в 1300-1500-х годах.

Многие мусульмане считают изображения Мухаммеда богохульными.

Арам Видаталла, президент Ассоциации мусульманских студентов, рассказал администрации университета об инциденте на следующий день после того, как это произошло. Он увидел в действиях профессора дискриминацию мусульман.

"Как мусульманин и черный, я не чувствую, что принадлежу к этому сообществу, и даже теперь не думаю, что когда-нибудь смогу к нему принадлежать. Здесь меня не ценят как члена социума, и они не проявляют ко мне уважения, которое я проявляю к ним".

Дэвид Эверетт, заместитель вице-президента университета по вопросам инклюзивных проблем, отправил электронное письмо студентам и описал инцидент как "бесспорно безответственный, неуважительный и исламофобский". Он также заявил, что профессор был уволен.

"Было решено, что станет лучше, если этот преподаватель больше не будет частью сообщества Хэмлайн", - написал Эверетт.

В электронном письме Эверетта также говорилось, что университет должен был решить, было ли поведение профессора "преступлением на почве ненависти", прежде чем администраторы в конечном итоге определят, что это был именно "акт нетерпимости".

В ответном электронном письме в студенческую газету сам профессор-искусствовед сказал: "Мои действия были неверно истолкованы, а мои возможности для надлежащей правовой процедуры сорваны", добавив, что обвинение Эверетта в нетерпимости было "абсолютно неуместно".