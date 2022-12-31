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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Сухогруз доставит украинское подсолнечное масло в Великобританию

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Из украинского порта в пятницу вышел сухогруз с почти 6 тыс. тонн подсолнечного масла, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"30 декабря судно Seyma покинуло порт Южный, оно перевозит в Великобританию в общей сложности 5 915 тонн подсолнечного масла в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении

В украинские порты также направляются два сухогруза Leo I и Shen Yu 79, которые в пятницу прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 65 заявок на участие в инициативе".

Кроме того, девять судов ожидают разрешения на заход в порты Украины, 30 груженых сухогрузов ожидают отправления в пункты назначения.

"По состоянию на 30 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 15 965 575 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 211 судов: 601 на прибытие в украинские порты и 610 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина
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