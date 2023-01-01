На Хорватию распространяются правила Шенгенской зоны

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Проверки людей на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны отменяются с 1 января 2023 года, согласно решению Совета ЕС от 8 декабря 2022 года.

Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость согласования с датами расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), поясняют в Брюсселе принятое решение, в соответствии с которым Хорватия стала 27-м членом Шенгенского пространства, и его правила теперь распространяются на эту страну.

"Я очень рад, что во время чешского председательства (в Совете ЕС во втором полугодии 2022 года - ИФ) Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к зоне евро, так и к Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь другим государствам-членам, которые выполнят условия, чтобы сделать следующий шаг в своем европейском продвижении", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, объявляя решение Совета ЕС.

При этом по-прежнему неудовлетворенными остались заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения.

Комментируя эту ситуацию, глава МВД Чехии заверил: "И я, и мои коллеги продолжим усердно работать, чтобы мы могли приветствовать Болгарию и Румынию в семье Шенгенского пространства в ближайшее время".

По сообщениям западных СМИ, против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступили Австрия и Нидерланды, против Румынии - Австрия.

Соглашение о постепенном отказе от пограничного контроля было подписано 14 июня 1985 года в люксембургской деревне Шенген, где сходятся границы Люксембурга, Франции и ФРГ, представителями пяти стран: Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Франции и ФРГ. Шенгенская зона начала свое существование с 26 марта 1995 года, когда пограничный и таможенный контроль был отменен на внутренних границах этих стран, к которым к тому времени присоединились также Испания и Португалия.

В связи с дальнейшим увеличением стран, входящих в Шенгенское пространство, соглашение с его нормативно-правовой базой было включено с 1999 года в единое законодательство сообщества (Амстердамский договор). После вступления Хорватии в Шенгенскую зону в ней насчитывается 23 государства ЕС и четыре страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Де-факто, без заключения официальных соглашений к шенгенским правилам присоединились карликовые государства Ватикан, Монако и Сан-Марино.