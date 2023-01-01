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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

В Китае отвергли заявления о маневрах истребителя КНР вблизи самолета-разведчика США

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - США вводят общественность в заблуждение, заявляя об опасных маневрах истребителя КНР около американского самолета-разведчика 21 декабря в небе над Южно-Китайским морем, сообщает "Чэннел Ньюс Эйша" со ссылкой на заявление китайского командования.

"США сознательно дезориентируют общественное мнение (...) в попытках сбить с толку международную аудиторию", - приводит телеканал заявление представителя Южного командования театра военных действий Народно-освободительной армии Китая Тяня Цзюньли.

Он подчеркнул, что в ходе инцидента 21 декабря экипаж самолета США нарушил международное право, игнорировал предупреждения китайской стороны и предпринимал маневры, угрожавшие безопасности китайского самолета.

В минувший четверг командование США сообщило, что 21 декабря китайский истребитель J-11 приблизился к американскому разведывательному самолету Boeing RC-135 на расстояние в 3 м. В результате экипажу RC-135 пришлось совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения.

У Китая и членов АСЕАН - Филиппин, Малайзии, Брунея, Вьетнама - существует территориальный спор вокруг архипелага Наньша (английское название - Спратли) в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

Китай США
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