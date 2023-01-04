Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

В правительстве Франции не увидели риска отключений электричества

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Угрозы отключений подачи электроэнергии во Франции, судя по всему, нет, заявил в среду представитель французского правительства Оливье Веран.

"Угроза отключения электроэнергии, судя по всему, теперь отсутствует", - приводят его слова парижские СМИ.

По словам Верана, к такому выводу в правительстве пришли "благодаря постепенному возобновлению работы наших АЭС, а также благодаря мягкой погоде. Также не следует забывать об усилиях властей, компаний и всех французов по экономии энергоресурсов".

При этом представитель правительства призвал сограждан продолжать экономно расходовать энергию.

В конце 2022 года власти Франции не исключали, что при определенном развитии событий некоторые объекты страны могут зимой столкнуться с временными отключениями электроэнергии.

Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" отметил рост поставок в Китай свыше контрактных обязательств

Военная операция на Украине

Военные РФ отразили украинскую контратаку в районе Дорожнянки в ДНР

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях

В Байконуре задержали группировку, подозреваемую в похищении людей и разбоях

Путин планирует в среду переговорить с Эрдоганом

Что произошло за день: вторник, 3 января

Президент Бразилии посетил стадион, где проходит прощание с Пеле

Более 65 тыс. человек посетили за первый день прощание с Бенедиктом XVI

Более 65 тыс. человек посетили за первый день прощание с Бенедиктом XVI

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС

Космонавтов смогут готовить к работе в открытом космосе на американском сегменте МКС
Пандемия коронавируса

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга

Южная Корея будет тестировать на COVID-19 приезжающих из Макао и Гонконга

Байден заявил, что США и Южная Корея не обсуждают совместные ядерные учения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });