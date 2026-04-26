Израильские власти впервые назначили посла в Сомалиленд

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Израиля единогласно одобрило кандидатуру Михаэля Лотема на впервые созданный пост израильского посла в Сомалиленде - регионе Сомали, объявившем о своей независимости, сообщает в воскресенье портал Ynet.

Лотем до этого занимал посты посла Израиля в Кении, Азербайджане и Казахстане.

Однако он будет исполнять свои обязанности, не находясь в Сомалиленде, уточнили в израильском МИД.

В 1991 году на фоне гражданской войны в Сомали местные власти в северной части страны объявили о выходе из Сомали и провозгласили независимость под названием Республика Сомалиленд. Самопровозглашенное государство при этом поддерживает неформальные отношения с рядом государств, включая Эфиопию.

26 декабря 2025 года стало известно, что Израиль первым в мире признал независимость Сомалиленда. В тот же день Египет, Турция, Сомали и Джибути осудили это решение. Организация исламского сотрудничества и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива также подвергли критике этот шаг. Кения, Уганда, Танзания заверили власти Сомали в поддержке. В ЕС также заявили о важности уважения территориальной целостности Сомали.

