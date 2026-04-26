Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

Стрельба в Вашингтоне, массированный обстрел Севастополя, грузовой корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Вашингтоне на торжественном ужине произошла стрельба. Президент США не пострадал.

- Трамп не думает, что инцидент со стрельбой в Вашингтоне связан с иранским кризисом. Однако президент считает, что несколько покушений - результат его активной работы.

- Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура. Корабль вышел на орбиту и взял курс на МКС.

- В Севастополе за ночь сбили 71 БПЛА. Погиб человек, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов.

- С начала блокады ВМС США перехватили 37 связанных с Ираном судов. Об этом сообщает CENTCOM.

- Трамп считает, что поездки на переговоры с Ираном обходятся слишком дорого. Он заявил, что предпочитает телефонные контакты.