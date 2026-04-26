Стрелявший на вечере с участием Трампа хотел напасть на чиновников администрации

Подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне в момент задержания
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Мужчина, которого задержали по подозрению в стрельбе в отеле в Вашингтоне, где находился президент США Дональд Трамп, заявил, что целью его нападения были чиновники американской администрации, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

"Два источника сказали CBS News: Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на вечере в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме, после задержания заявил правоохранительным органам, что он хотел застрелить чиновников администрации Трампа", - информирует телеканал.

Однако, уточнили источники, Аллен прямо не указал, что его целью был сам Трамп.

По информации собеседников телеканала, Аллен - выходец из города Торранс, штат Калифорния. В 2017 году он закончил Калифорнийский технологический университет, в Торрансе занимался репетиторством. В декабре в 2024 году получил награду "лучший учитель месяца" за достижения в сфере образования.

В Столичном департаменте полиции заявили, что задержанный входил в число приглашенных на мероприятие и ранее не привлекал внимание правоохранительных органов. На ужин он прибыл вооруженный дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. После инцидента он был доставлен в больницу на обследование.

В полиции отметили, что его мотив и точная цель пока неизвестны. Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку.

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице в Вашингтоне на ужине в честь работников СМИ. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США. Нападавшего задержали, ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет.

