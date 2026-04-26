Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру
Агенты Секретной службы США на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, 25 апреля 2026 года
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице Washington Hilton в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали президент США Дональд Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.

Ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет. Нападавшего задержали.

Трамп позднее заявил, что Секретная служба "действовала быстро и смело", отметив, что раненый сотрудник находится в хорошем состоянии. Он также сообщил, что по настоянию служб безопасности покинул гостиницу. В отдельном комментарии президент предположил, что стрелявший действовал в одиночку и что инцидент не связан с международной обстановкой, включая напряженность вокруг Ирана.

По мнению Трампа, против него неоднократно совершали покушения из-за большого объема проделанной им работы. "Они пытаются убить тех президентов, которые оказывают наибольшее влияние на страну", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщают, что задержанный - 31-летний Коул Томас Аллен, житель Калифорнии. По данным CBS News и других изданий, он был гостем гостиницы и имел при себе несколько видов оружия. Ожидается, что официальные обвинения ему предъявят в понедельник. Следствие продолжает устанавливать мотивы и изучает его перемещения и возможные связи.

По состоянию на утро воскресенья, все высокопоставленные участники мероприятия, включая президента, первую леди и членов кабинета, находятся в безопасности. Место происшествия оцеплено, в гостинице продолжаются следственные действия. Вечер, прерванный из-за стрельбы, планируется перенести на более позднюю дату.

Трамп пережил два покушения во время предвыборной кампании 2024 года, оба произошли на фоне его активных публичных выступлений. Наиболее серьезным стал инцидент 13 июля в Пенсильвании, когда вооруженный мужчина открыл огонь по сцене во время митинга. Один человек в толпе погиб, несколько были ранены, а Трамп получил легкое ранение уха. Стрелявший был ликвидирован, а ФБР квалифицировало произошедшее как покушение.

Второй эпизод произошел в сентябре во Флориде, на территории гольф-клуба, где находился Трамп. По данным американских СМИ, неизвестный попытался приблизиться к нему с оружием, но был своевременно остановлен сотрудниками безопасности. Мужчина был идентифицирован как 58-летний Райан Рут. В сентябре 2025 г. суд присяжных во Флориде признал его виновным в попытке покушения на кандидата в президенты США и нападении на сотрудника Секретной службы.

Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

 Стрельба на приеме в Вашингтоне: что известно к утру

