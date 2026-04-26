Трамп не думает, что инцидент со стрельбой в Вашингтоне связан с иранским кризисом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что произошедший в Вашингтоне инцидент со стрельбой не имеет отношения к иранскому кризису.

"Не думаю, что это связано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский президент добавил, что в любом случае "это меня не остановит и не помешает одержать победу над Ираном".

Также он выразил мнение, что стрелявший, скорее всего, действовал в одиночку.

В свою очередь американские СМИ сообщают со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что стрелявший - 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Его задержали и допрашивают. Ожидается, что в понедельник ему предъявят обвинения.

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.

Нападавшего задержали, ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет.