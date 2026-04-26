Трамп не думает, что инцидент со стрельбой в Вашингтоне связан с иранским кризисом

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что произошедший в Вашингтоне инцидент со стрельбой не имеет отношения к иранскому кризису.

"Не думаю, что это связано", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский президент добавил, что в любом случае "это меня не остановит и не помешает одержать победу над Ираном".

Также он выразил мнение, что стрелявший, скорее всего, действовал в одиночку.

В свою очередь американские СМИ сообщают со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что стрелявший - 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Его задержали и допрашивают. Ожидается, что в понедельник ему предъявят обвинения.

В ночь на воскресенье вооруженный человек открыл стрельбу в гостинице в Вашингтоне, где проходил вечер в честь журналистов, аккредитованных в Белом доме. На мероприятии присутствовали Трамп, его супруга, многочисленные члены администрации США.

Нападавшего задержали, ранение получил один сотрудник Секретной службы США. По словам Трампа, жизнь этому человеку спас бронежилет.

Хроника 28 февраля – 26 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Дональд Трамп Иран США
