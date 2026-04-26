Министр обороны России провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов в воскресенье провел в Пхеньяне переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которых обсуждалось состояние и перспективы военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

"Договорились с Минобороны КНДР перевести военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Готовы подписать в этом году план российско-корейского военного взаимодействия на период. 2027-2031 годов", - сказал Белоусов в ходе переговоров.

Министр отметил, что для него большая честь встретиться с лидером КНДР, поблагодарив Ким Чен Ына за традиционно радушный прием, оказанный российской делегации в Пхеньяне.

По оценке Белоусова, российско-корейские межгосударственные отношения, находятся на беспрецедентно высоком уровне. "Текущий год обещает быть не менее насыщенным в плане двусторонних контактов по целому ряду направлений", - сказал он.

По его словам, в Минобороны РФ высоко ценят решения лидера КНДР пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса боевых подвигов корейских военнослужащих в зарубежной военной операции. "Для нас большая честь и привилегия принять участие в этом историческом событии", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом в воскресенье.