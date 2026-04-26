Ким Чен Ын отметил ключевую роль боевых успехов армий РФ и КНДР в предотвращении возрождения фашизма

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подчеркнул важность совместных усилий российских и корейских военных для предотвращения возрождения фашизма.

"Верные идеалу справедливости армии КНДР и России во имя мира и суверенитета сражались в одном окопе плечом к плечу и добились боевых успехов, имеющих ключевое значение в предотвращении возрождения фашизма и военной амбиции гегемонистских сил", - сказал он в воскресенье на церемонии открытия мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции.

Лидер КНДР выразил признательность делегации России за участие в церемонии "с чувством благоговейной памяти истинного долга народа братской стран".

Церемония открытия мемориального комплекса и музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции состоялась в воскресенье в Пхеньяне с участием председателя Госдумы Вячеслава Володина и министра обороны Андрея Белоусова. Володин зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина участникам церемонии.

Строительство Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции началось в Пхеньяне в октябре 2025 года. Музей расположен на улице Новых Звезд - получившей название в честь воинов, отдавших жизнь в боях за освобождение Курской области. По другую сторону улицы возведен жилой квартал для семей погибших и отличившихся в боях военнослужащих Корейской народной армии.

