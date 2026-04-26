Путин выразил признательность Ким Чен Ыну за вклад КНДР в освобождение Курской области

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии по случаю открытия в Пхеньяне Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, сообщает Мах Кремля.

"Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки - к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков", - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что "совместными усилиями мы будем и впредь последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой".

"Хотел бы от всей души поблагодарить доблестных корейских воинов - участников боевых действий в Курской области - и воздать дань памяти павшим героям", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в сообщении на сайте Кремля отмечается: "Мемориал, который торжественно открывается сегодня, призван увековечить память о героизме военнослужащих Корейской народной армии и о жертвах, понесенных во имя общей победы. И конечно, он станет зримым символом дружбы и единства наших народов".