ВМС КСИР перехватили два контейнеровоза из-за их связей с Израилем

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил, что осуществил перехват двух контейнеровозов из-за их связей с Израилем, сообщает в воскресенье Press TV.

"Два связанных с Израилем контейнеровоза - MSC Francesca и Epaminondas - сейчас оказались под полным контролем ВМС КСИР. Они бросили якорь около Ормузского пролива", - передает телеканал.

По информации службы мониторинга MarineTraffic, MSC Francesca ходит под флагом Панамы, а Epaminondas - под флагом Либерии. По последним данным, оба судна находятся в Оманском заливе вблизи побережья Ирана.

В минувшую среду в КСИР сообщали о задержании двух судов в районе Ормузского пролива.


Хроника 28 февраля – 26 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
