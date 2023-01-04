Министр обороны Турции поддержал идею совместного с РФ патрулирования севера Сирии

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что выступает за активизацию совместного с Россией патрулирования на севере Сирии, сообщает в среду турецкая газета Hurriyet.

"У нас есть необходимые договоренности. Процесс продолжится: речь идет о создании совместных центров, возобновлении совместного патрулирования и о переговорах на экспертном уровне. Мы выступаем за то, чтобы этот процесс продолжался и был разумным, логичным и успешным", - цитирует издание слова Акара.

Он подчеркнул, что Турция уважает суверенитет и целостность всех соседних государств, в том числе – Сирии.

Анкара уже несколько лет пытается добиться отвода неподконтрольных Дамаску курдских формирований от границы с Турцией. Турецкая сторона считает эти формирования террористическими группировками. Анкара провела несколько военных операций на севере Сирии, чтобы создать буферную зону, в которой бы не было курдских бойцов.