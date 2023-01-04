Российские военные предупредили о подготовке боевиками в Сирии провокационного обстрела

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ террористическая организация) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя Центра генерал-майор Олег Егоров.

"Террористы планируют осуществить провокационные обстрелы позиций правительственных войск на направлении Аль-Атареб, Кафер-Джум с целью вызова ответного огня по лагерю беженцев Кафер-Диан", - сообщил Егоров.

Он также отметил, что "боевики намерены распространить в социальных сетях видеозаписи, свидетельствующие о якобы жертвах среди мирного населения, для обвинения вооруженных сил России и Сирии в необоснованном применении огневых средств".