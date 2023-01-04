Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - отмечается в сообщении.
Мирзиеев выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время неформальной встречи глав государств-участников СНГ в Санкт-Петербурге 26-27 декабря 2022 г., добавили в пресс-службе.