ЕС назвал уместным визит Борреля в Марокко при недоказанности обвинений Рабата в коррупции

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Предположения о причастности ряда стран, включая Марокко, к коррупции в Европарламенте восприняты в ЕС очень серьезно, но в Брюсселе не видят, почему на данном этапе это должно воспрепятствовать визиту главы европейской дипломатии в эту страну, заявил пресс-секретарь Жозепа Борреля Петер Стано.

"Что касается предположений СМИ относительно Марокко, наша позиция не менялась: расследование продолжается, Европейский парламент готов сотрудничать, бельгийское правосудие работает. Мы ожидаем результатов, и мы будем действовать в соответствии с нашим долгом", - сказал Стано в среду на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, уместен ли в данных обстоятельствах предстоящий визит Борреля 5-6 января в Рабат и Фес.

"Всегда приемлемо нанести визит коллеге. У нас есть много тем для обсуждения с третьими странами. Марокко - это важное государство. Мы планируем развивать с ним наше партнерство. Мы хотим сотрудничать в областях, которые интересуют нас обоих. У нас есть обеспокоенности, которые мы хотим обсудить. Это регулярный обмен мнениями. Не будем забывать, что пока это только предположения, не доказанные на данной стадии, расследование еще не завершено. Никто официально не заявил, что Марокко виновно и должно расцениваться как государство нон-грата", - считает представитель Борреля.

"На данной стадии не будем делать никаких поспешных выводов на основе слухов", - отметил Стано.

В среду Европейская внешнеполитическая служба распространила анонс о визите высокого представителя ЕС по иностранным делам в Марокко 5-6 января. В его программе, в частности, встречи с премьер-министром страны Азизом Аханнушем и министром иностранных дел Насером Буритой.

Тем временем в Бельгии продолжается расследование дела в связи с подозрениями в коррупции в Европарламенте депутатов и сотрудников, имевших связи с представителями интересов Катара. В их числе лишенная полномочий бывшая заместитель председателя ЕП греческий депутат Ева Кайли.

Как сообщало германское издание Der Spiegel, в "катаргейте" может быть замешано и Марокко. По данным СМИ, марокканские спецслужбы связывались с фигурантами коррупционного скандала, продвигая интересы Рабата.