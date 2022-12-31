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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Главы МИД Турции и Сирии наметили переговоры в конце января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует в конце января провести переговоры с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщают ближневосточные СМИ.

Переговоры, вероятно, пройдут в третьей стране, добавил министр. Некоторые СМИ полагают, что речь может пойти о России.

Ранее в этот же день российский МИД сообщил о телефонной беседе главы ведомства Сергея Лаврова с Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили координацию шагов по вопросам сирийского урегулирования.

28 декабря министры обороны Турции, России и Сирии впервые за 11 лет провели переговоры в Москве. Минобороны России сообщило после этой встречи, что министры обсудили пути разрешения сирийского кризиса и проблему беженцев, а также совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.

Турция Сирия Мевлют Чавушоглу Фейсал Микдад Сергей Лавров МИД
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