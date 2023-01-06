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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:34

Москалькова призвала помочь задержанному в Латвии шеф-редактору Sputnik Литва

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обеспечить защиту прав задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

"Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов. Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав Марата Касема", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Как сообщалось, Касем был задержан в Риге службой госбезопасности Латвии 5 января. В этот же день местным судом журналисту была избрана мера пресечения в виде ареста.

По имеющимся данным, ему инкриминируются сразу две уголовные статьи, включая шпионаж в пользу России, что может повлечь обвинительный приговор с наказанием вплоть до 20 лет лишения свободы.

Татьяна Москалькова ООН Латвия Sputnik Литва Марат Касем
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