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Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем

Титул европейских столиц культуры 2023 года будут носить Элефсис, Тимишоара и Веспрем
Город Тимишоара, западная Румыния
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) официально объявила о выборе в качестве европейских столиц культуры 2023 года городов Элефсис (Греция), Тимишоара (Румыния) и Веспрем (Венгрия).

"Звание европейской столицы культуры позволяет продемонстрировать богатство и разнообразие культур в Европе, стимулировать устойчивый туризм и способствовать развитию городов через культуру. Это также производит долгосрочный положительный социальный и экономический эффект как на сами города, так и на прилегающие регионы", - говорится в опубликованном в пятницу в Брюсселе коммюнике ЕК.

Как сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Йоханнес Барке, "в течение 2023 года новые европейские столицы культуры предложат многочисленные мероприятия, выставки и зрелища, которые позволят раскрыть для всех богатство и разнообразие их культур".

В Еврокомиссии отметили, что, чтобы быть отобранными для права носить титул европейских столиц культуры, города должны разрабатывать "культурные программы с сильным европейским измерением, поощряя активное участие в них своих жителей и их сообществ".

ЕС Еврокомиссия Элефсис Тимишоара Веспрем
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