Что произошло за день: пятница, 6 января

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о введении "режима тишины" по линии соприкосновения на Украине. Однако, как отметили в ведомстве, Киев продолжил обстрелы позиций РФ, несмотря на режим прекращения огня.

- В России за сутки выявили 3 439 новых заболевших коронавирусом, это на 165 человек больше, чем днем ранее. Выросло суточное число заболевших COVID-19 в столице.

- США ввели санкции против граждан Ирана, связанных с разработкой беспилотников. В списке Минфина США семь человек.

- Ракета SpaceX выведет 9 января (по московскому времени) на орбиту 40 спутников OneWeb. Этот запуск станет вторым для ракет SpaceX в рамках контракта с британской OneWeb.

- ЕС выбрал города в качестве европейских столиц культуры 2023 года. Этот титул будут носить Элефсис (Греция), Тимишоара (Румыния) и Веспрем (Венгрия).

- Скончался бывший нападающий сборной Италии по футболу Джанлука Виалли. Он ушел из жизни в возрасте 58 лет после продолжительной болезни.

- Сборная Канады выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею. В финале она победила Чехию - 3:2. Канада стала 20-кратным победителем турнира. Бронза досталась сборной США.

- Работу московского транспорта продлят в Рождественскую ночь (с 6 на 7 января). Поезда метро и МЦК будут курсировать до 02:00 часов. До этого же часа продолжат перевозить пассажиров и автобусы КМ. Работу МЦД продлят до 03:00, а наземный общественный транспорт будет работать до 03:30.