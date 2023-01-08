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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Четыре сухогруза доставят украинское продовольствие в Великобританию, Турцию, Египет и Шри-Ланку

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Из украинских портов в воскресенье вышли четыре сухогруза с пшеницей, кукурузой, горохом и семенами подсолнечника, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"8 января четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 100,9 тыс. тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Судно Leo I доставит 49,5 тыс. тонн пшеницы в Шри-Ланку, судно True Harmony - 25,9 тыс. тонн кукурузы в Египет. Сухогруз MKK 1 перевезет 13 тыс. тонн гороха в Турцию, сухогруз Bomustafa O переправит в Великобританию 12,5 тыс. тонн семян подсолнечника.

В порты Украины также направляются два сухогруза, которые в воскресенье прошли по гуманитарному коридору.

"По состоянию на 8 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 16 945 661 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 262 судов: 629 на прибытие в украинские порты и 633 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

Украина Турция
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