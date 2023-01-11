Сухогрузы с продовольствием второй день не смогли выйти из портов Украины из-за непогоды

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий суда не смогли в течение вторника выйти из украинских портов.

"10 января из-за неблагоприятных погодных условий ни одно судно не покинуло украинские порты в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "из-за сильного ветра и больших волн команда совместной инспекции не смогла подняться на борт судов для проведения проверок".

9 января сухогрузы, как сообщалось, тоже не смогли выйти из украинских портов из-за плохой погоды.

В порты Украины направляются пять сухогрузов, которые во вторник прошли по морскому гуманитарному коридору.

В СКЦ сообщили, что "было подано 76 заявок на участие в инициативе".

"По состоянию на 10 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 16 945 661 тонну. Всего на данный момент было разрешено движение 1 264 сухогрузов: 631 на прибытие в украинские порты и 633 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.